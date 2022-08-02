Саратов, , 11:33 — REGNUM В Саратове определили талисман I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Большинство экспертов отдали свой голос за футуристичных человечков, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Талисман I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» Saratov. gov.ru

Среди претендентов на официальный талисман игр были каменная куница и корсак.

Первые Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут в Саратове с 31 августа по 5 сентября. Их участниками станут более 1,7 тыс. спортсменов-любителей в возрасте от 16 до 60 лет со всей страны. Соревнования пройдут по 11 видам спорта.

ИА REGNUM напоминает, к играм привлекут более 300 волонтеров. Саратовскую область представят 186 человек.

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