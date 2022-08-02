Брисбен, Австралия, 2 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Квинсленд (северо-восток Австралии) Анастейша Палащук считает, что похоже, регион уже перешил пик распространения очередной волны распространения коронавируса, которая к тому же сопровождалась сезоном гриппа. Об этом она заявила 2 августа в эфире телеканала NineNews.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

«У нас было проведено моделирование, довольно комплексное моделирование, которое показало, что пик придется на конец августа … Однако мы наблюдаем за последние пару дней снижение числа госпитализаций людей, поступающих в больницы, конечно, и с COVID-19, и с гриппом», — отметила премьер-министр штата.

«Смотрите, мы будем наблюдать в течение следующих нескольких дней, поэтому просто скрестили пальцы. Мы, возможно, пережили худшее, но время покажет. Нам просто нужно еще несколько дней, чтобы разобраться с этими цифрами», — заявила Палащук.

Она также отметила, что повышенная нагрузка на больницы отмечается не только в штате Квинсленд, но и по всей Австралии.