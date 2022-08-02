Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге, начиная с 10 июля, фиксировали постоянный рост заражений коронавирусом. За минувшие сутки этот процесс приостановился. Об этом 2 августа свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1635 случаев заражения коронавирусом. Это на 76 случаев меньше, чем сутками ранее.

Жертвами вируса стали за сутки семь человек, что на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Пока в городе в среднем выявляют 7-8 смертей от ковида, как основной причины.

Излечился от COVID-19 за сутки 971 больной. В этом показателе обнаружен резкий прирост, он возрос на 301 человека за сутки.

С начала действия пандемии в Петербурге зафиксировали 1 557 108 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 34 349 пациентов, а переболели им 1 510 973 человека.

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