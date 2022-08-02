Грозный, 2 августа 2022, 11:13 — REGNUM Чеченская Республика продолжает оказывать поддержку пострадавшим регионам Донбасса. На днях на десяти грузовиках была отправлена очередная партия гуманитарного груза. На этот раз она предназначается детям из социально-реабилитационного центра и воспитанникам спортшколы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в состав груза вошли продукты питания, спортивная форма, средства личной гигиены и жизненно необходимые товары.
Помимо этого, Чечня направила очередную партию гуманитарного груза в виде продовольственной помощи в ряд городов ЛНР и ДНР, написал Кадыров.
Напомним, это уже не первая партия гуманитарного груза для жителей Донбасса, которую отправляет РОФ имени Ахмата Кадырова.
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