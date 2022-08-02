Грозный, 2 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Чеченская Республика продолжает оказывать поддержку пострадавшим регионам Донбасса. На днях на десяти грузовиках была отправлена очередная партия гуманитарного груза. На этот раз она предназначается детям из социально-реабилитационного центра и воспитанникам спортшколы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

По его словам, в состав груза вошли продукты питания, спортивная форма, средства личной гигиены и жизненно необходимые товары.

«В рамках очередной гуманитарной акции от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в филиале № 1 Республиканского социально-реабилитационного центра для детей Алчевска и детской спортивной школе «СК металлург» состоялось приятное событие. Волонтеры общественной организации «Ахмат» организовали свою первую доставку средств личной гигиены, продуктов питания для детей ЛНР, а также спортивной униформы для юных спортсменов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы Чечни.

Помимо этого, Чечня направила очередную партию гуманитарного груза в виде продовольственной помощи в ряд городов ЛНР и ДНР, написал Кадыров.

Напомним, это уже не первая партия гуманитарного груза для жителей Донбасса, которую отправляет РОФ имени Ахмата Кадырова.