Канберра, 2 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Глава туристической компании Flight Center Грэхэм Тернер считает, что австралийские путешественники столкнутся с еще большей «болью», поскольку хаос в аэропортах по всей стране будет продолжаться еще некоторое время. Об этом он заявил 2 августа в эфире телеканала NineNews.

Skitterphoto В аэропорту

Слова Тернера прозвучали всего через несколько дней после того, как пассажиры крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas столкнулись с длительными задержками, вызванными сбоем в компьютерной сети.

«Сейчас трудный период», — сказал Тернер, добавив, что неопытность персонала также способствует возникновению проблем.

«Пройдет еще некоторое время, я бы сказал — шесть или восемь недель, прежде чем все это действительно уляжется», — отметил глава FlightCenter.