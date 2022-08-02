Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Более 1,1 млн жителей Ленинградской области прошли первый этап вакцинации от COVID-19, сообщили 2 августа в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

В регионе продолжают работать 178 пунктов вакцинации, из них 32 — мобильных.

«За последние сутки в прививочных пунктах побывали 1725 жителей. Всего в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили более 1,1 млн человек», — отметили в комздраве.

Из новых вакцинированных 361 человек завершил второй этап вакцинации. Ревакцинировалось 169 604 человека.

Отметим, за минувшие сутки в регионе положительные тесты на коронавирус получили 76 местных жителя (-188 к предыдущему дню). При этом ни один из инфицированных не был вакцинирован. Поступили на койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленобласти за сутки четверо заболевших. Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом заразились 191 835 человек.