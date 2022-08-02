Москва, , 11:12 — REGNUM Более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

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«Число россиян, согласных с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, растёт — сейчас такого мнения придерживаются 35% жителей страны», — говорится в публикации.

При этом наиболее высокий уровень грамотности показывает молодёжь — респонденты в возрасте 18-24 лет. А наименьшие знания показали жители старше 60 лет, а также граждане, проживающие в сельской местности.