Сеул, 2 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 494 человека. Об этом 2 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 2 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 087 549 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 419 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 651 530 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3891 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 469 556 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 98 349 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 5 691 964 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 111 789 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 19 932 439.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19