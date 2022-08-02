Херсон, 2 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. С начала работы Центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне за помощью в него обратились свыше 50 тыс. человек. Об этом 2 августа сообщил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич в своём телеграм-канале.

ОНФ Игорь Кастюкевич

«Сегодня два месяца, как мы запустили работу Центра гуманитарной помощи «Единая Россия» в Херсоне. За это время обратились более 50 тысяч человек, а объёмы розданной гуманитарной помощи составляют порядка 600 тонн», — отметил он.

Также Кастюкевич уточнил, что во время первого месяца работники гуманитарного центра старались помочь в первую очередь жителям Херсона, а теперь помогают и жителям сёл.

При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» отметил, что в Херсоне работа гумцентра будет вестись адресно — по индивидуальным и коллективным заявкам, что позволит убрать большую очередь перед КЦ «Юбилейный».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что переправу через Днепр у Антоновского моста в Херсоне, который был ранее закрыт из-за обстрелов со стороны киевских боевиков, организовали военные Вооружённых сил (ВС) РФ.