Сапожковский район, , 11:16 — REGNUM Заявку на получение федеральной субсидии направят власти Рязанской области для реконструкции средней школы в посёлке Сапожок. Об этом после визита 1 августа в Сапожковский район сообщил врио губернатора Павел Малков.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основное здание средней школы в посёлке было построено в 1870 году. В 1966 году возвели пристройку, в котором размещается начальная школа. Зданиям необходим ремонт, этот вопрос будет прорабатываться совместно с Минкультуры РФ.

«Учреждение нуждается в реконструкции, но есть сложности из-за охранного статуса. Сейчас готовим заявку в федеральный центр на получение субсидии по программе «Развитие образования». Кроме того, поручил включить Сапожковскую школу в программу комплексной реконструкции», — уточнил руководитель региона.

Статус вновь выявленного объекта культурного наследия Сапожковская школа получили в 2018 году. Сейчас в учреждении обучаются около 650 учеников.