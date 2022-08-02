Сапожковский район, 2 августа 2022, 11:16 — REGNUM Заявку на получение федеральной субсидии направят власти Рязанской области для реконструкции средней школы в посёлке Сапожок. Об этом после визита 1 августа в Сапожковский район сообщил врио губернатора Павел Малков.
Основное здание средней школы в посёлке было построено в 1870 году. В 1966 году возвели пристройку, в котором размещается начальная школа. Зданиям необходим ремонт, этот вопрос будет прорабатываться совместно с Минкультуры РФ.
Статус вновь выявленного объекта культурного наследия Сапожковская школа получили в 2018 году. Сейчас в учреждении обучаются около 650 учеников.