Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Представители телеканала Showtime решили не продлять на второй сезон сериал-антологию под названием «Первая леди». Об этом 2 августа пишет Variety.

Виола Дэвис в роли Мишель Обамы Скриншот т/с «Первая Леди». Реж. Аарон Кули. 2022 год

«Мы хотели бы поаплодировать артистизму и самоотверженности нашего шоураннера Кэти Шульман, режиссера Сюзанны Бир, их коллег — исполнительных продюсеров, нашего замечательного актёрского состава во главе с исполнительным продюсером Виолой Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон, а также нашего партнера по студии Lionsgate за их самоотверженную работу в рассказе уникальных историй трёх замечательных лидеров», — прокомментировали отмену проекта в Showtime.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Первая леди» состоялась в апреле 2022 года. Шоу рассказывает о политической и личной жизни трёх жён американских президентов — Элеоноры Рузвельт (Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обамы (Виола Дэвис).

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