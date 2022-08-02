Ярославль, 2 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Ремонт Октябрьского моста в Ярославле завершён наполовину. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев.

Октябрьский мост в Ярославле

«Выполнение составляет 45 процентов. Сейчас выполняются работы по монтажу бортового камня, устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонту и обустройству тротуаров, установке ограждений», — заявил чиновник.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославле Анатолий Упадышев также попросил обратить внимание на участки моста, которые не включили в ремонт.

«В проектное решение почему-то не включен участок на левом берегу, продолжение Тверицкой набережной. Там 40 метров. С правой и с левой стороны отводы под мост полностью ремонтируются, с заменой бортового камня. А 40 метров под мостом они выпали. И на правом берегу не попал в проект один из самых загруженных участков под мостом. Там улица Победы. Просьба подумать. Мы со своей стороны тоже готовы обратиться к региональным властям», — отметил Упадышев.

В ответ Дмитрий Сергеев сообщил, что сейчас участки, которые «выпали из проекта» постараются включить в контракт и уложить асфальт в рамках ремонта моста.