Канберра, 2 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. 2 августа федеральный казначей Джим Чалмерс, выступая в Палате представителей Австралии, заявил, что, хотя повышение процентных ставок Резервным банком Австралии не является удивительным, оно «по-прежнему будет досаждать» австралийцам. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Австралийцы знали, что это произойдет, но легче, конечно, им от этого не стало … Этот цикл повышения процентных ставок начался еще перед выборами в ответ на инфляционное давление, которое начало ускоряться в начале этого года», — сказал Чалмерс депутатам.

«Обычные домовладельцы с непогашенным остатком по ипотеке в размере 330 000 долларов должны будут изыскивать еще около 90 долларов в месяц для погашения долга в результате этого сегодняшнего решения, помимо примерно еще 220 долларов дополнительных выплат с начала мая», — подсчитал чиновник.

«Как я уже сказал, господин спикер, это решение не стало неожиданностью. Оно никого не шокировало, но оно по-прежнему будет досаждать», — добавил Чалмерс.