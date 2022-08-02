Биробиджан, , 11:12 — REGNUM Объёмы перевозки грузов по мосту Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (Китай), который обещали открыть этим летом, сопоставимы с оборотами в морском порту. Об этом заявил 2 августа глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Схематическая карта ЕАО Zorzor

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«Объёмы пропускной способности моста Нижнеленинское — Тунцзян — это примерно как неплохой морской порт. Это сравнимо с открытием ещё одного порта на Дальнем Востоке. Это на самом деле знаковое событие не только для Еврейской автономной области, это новый этап развития российско-китайских отношений», — отметил Ростислав Гольдштейн.

С открытием этого моста миллионы тонн грузов будут преодолевать путь на 700 км короче, чем из портов Дальнего Востока. Это позволит значительно разгрузить транссибирскую магистраль и даст возможность увеличить экспорт и импорт товаров с КНР, подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие моста было запланировано на лето 2022 года. На первом этапе он сможет пропускать 5,2 млн тонн экспортных грузов в год.