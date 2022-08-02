Сидней, Австралия, 2 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Распределение денег налогоплательщиков с целью поднятия популярности политиков среди электората может быть признано коррупционным преступлением. К такому выводу пришла Независимая комиссия по борьбе с коррупцией в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии). Об этом 1 августа сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Так, надзорный орган пришел к выводу, что министры могут быть признаны виновными в коррупции, если они влияют на полномочия государственного служащего по принятию решений или оказывают давление на другого государственного служащего, чтобы тот совершал действия, подрывающие общественное доверие.

«Те, кто осуществляет публичные или официальные полномочия способом, несовместимым с общественной целью, ради которой эти полномочия были предоставлены, подрывают общественное доверие и таким образом ведут себя неправомерно», — говорится в отчете органа.

Более того, было четко обозначено, что министры крупнейшего штата Австралии «не обладают неограниченной свободой действий в распределении государственных средств».