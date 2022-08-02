Орел, , 11:08 — REGNUM Работающее почти 30 лет на рынке производства строительных материалов — АО «Ливенский комбинат строительных материалов» обратилось с иском о самобанкротстве. Арбитраж Орловской области пока не принял дело к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Исковое заявление в базе суда появилось 1 августа 2022 года. Сумма заявленного не подъёмного долга составляет 1 767 657,21 рубля.

Комбинат, судя по ЕГРЮЛ, работает с февраля 1993 года. Численность сотрудников на начало 2020 года была около 30 человек. На конец 2019 года акционерами являлись члены совета директоров — Сергей Леонов (43,16% акций) и Клавдия Малютина — 17,84%.

С апреля 2022 года комбинат числится в стадии ликвидации.