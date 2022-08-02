Варшава, 2 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Свыше 72% жителей Польши считают, что властям следует ввести доплаты на покупку угля и других видов топлива. Об этом говорят результаты опроса компании United Surveys для издания Dziennik Gazetа Prawnа, опубликованные 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Полякам задали вопрос, нужны ли, по их мнению, доплаты на уголь, мазут и другое топливо, которое используется для обогрева домов. Среди респондентов 45,9% ответили «решительно да», 26,4% выбрали ответ «скорее да».

Не считает доплаты необходимыми 21% опрошенных. Опрос проходил с 29 по 31 июля и охватил 1 тыс. человек.

В польском парламенте в настоящее время рассматривается предложение о выделении 3 тыс. злотых (около $650) на покупку угля в отопительный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша полностью отказалась от поставок российского угля. Власти предупредили, что страну ожидает дефицит этого вида топлива.

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