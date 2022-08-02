Углич, Ярославская область,
2 августа 2022, 11:57 — REGNUM В рамках образовательного круиза АНО «Россия — страна возможностей» фотокорреспондент ИА REGNUM посетил учебно-производственный информационный центр Музей гидроэнергетики.
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Россия — великая водная держава, обладает уникальным водным побережьем протяженностью более 60 тыс. км, по ее территории протекает пятая часть рек всего мира. Водные ресурсы лежат в основе всей хозяйственной деятельности человечества и нет ни одной отрасли экономики, где бы не осуществлялось использование воды. Особое место среди водопользователей занимает гидроэнергетика — возобновляемый и оказывающий наименьшее воздействие на окружающую среду способ производить электроэнергию. Сегодня каждый пятый киловатт энергии в России вырабатывается на гидроэлектростанциях, экономически эффективный гидроэнергетический потенциал которой, по оценкам специалистов, составляет 852 млрд. кВт/ч годовой выработки электроэнергии. К настоящему времени освоено около 20% этого потенциала, впереди огромная работа по его дальнейшему освоению и строительству новых гидроэлектростанций в центральной и восточной Сибири, на Дальнем Востоке.
Один из залов угличского музея гидроэнергетики экспонаты посвящены заключенным, которые занимались строительством ГЭС.
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Макет современной ГЭС. Модель наглядно показывают весь процесс функционирования.
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Макет Саратовской ГЭС
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
На сегодняшний день гидроэнергетический комплекс России включает в себя более двухсот ГЭС, основное сосредоточение гидроэлектростанций в Европейской части нашей страны. Более полно гидроэнергетические ресурсы используют серии ГЭС на одной реке — каскады. Наиболее мощные каскады ГЭС в России построены на Енисее, Ангаре, Волге, Каме.
Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины.
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины.
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
В одном из залов представлены фонтаны и водяные мельницы.
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
Музей гидроэнергетики в Угличе
Виталий Филимонов © ИА REGNUM
«Это так важно, что крупные инфраструктурные объекты России начали открывать двери для гостей и показывать то, что раньше было сокрыто от глаз простого человека. 150 участников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» сегодня побывали на экскурсии на Угличской ГЭС, там же нас виртуально познакомили с самыми знаменитыми ГЭС России. Важно, что люди видят гениальность инженерных решений и насколько экологичными являются объекты гидроэнергетики», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА РЕ руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.