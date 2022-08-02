2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Углич, Ярославская область, , 11:57 — REGNUM В рамках образовательного круиза АНО «Россия — страна возможностей» фотокорреспондент ИА REGNUM посетил учебно-производственный информационный центр Музей гидроэнергетики.

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Россия — великая водная держава, обладает уникальным водным побережьем протяженностью более 60 тыс. км, по ее территории протекает пятая часть рек всего мира. Водные ресурсы лежат в основе всей хозяйственной деятельности человечества и нет ни одной отрасли экономики, где бы не осуществлялось использование воды. Особое место среди водопользователей занимает гидроэнергетика — возобновляемый и оказывающий наименьшее воздействие на окружающую среду способ производить электроэнергию. Сегодня каждый пятый киловатт энергии в России вырабатывается на гидроэлектростанциях, экономически эффективный гидроэнергетический потенциал которой, по оценкам специалистов, составляет 852 млрд. кВт/ч годовой выработки электроэнергии. К настоящему времени освоено около 20% этого потенциала, впереди огромная работа по его дальнейшему освоению и строительству новых гидроэлектростанций в центральной и восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Один из залов угличского музея гидроэнергетики экспонаты посвящены заключенным, которые занимались строительством ГЭС. Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Макет современной ГЭС. Модель наглядно показывают весь процесс функционирования. Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Макет Саратовской ГЭС Виталий Филимонов © ИА REGNUM

На сегодняшний день гидроэнергетический комплекс России включает в себя более двухсот ГЭС, основное сосредоточение гидроэлектростанций в Европейской части нашей страны. Более полно гидроэнергетические ресурсы используют серии ГЭС на одной реке — каскады. Наиболее мощные каскады ГЭС в России построены на Енисее, Ангаре, Волге, Каме.

Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины. Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины. Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

В одном из залов представлены фонтаны и водяные мельницы. Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Музей гидроэнергетики в Угличе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

«Это так важно, что крупные инфраструктурные объекты России начали открывать двери для гостей и показывать то, что раньше было сокрыто от глаз простого человека. 150 участников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» сегодня побывали на экскурсии на Угличской ГЭС, там же нас виртуально познакомили с самыми знаменитыми ГЭС России. Важно, что люди видят гениальность инженерных решений и насколько экологичными являются объекты гидроэнергетики», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА РЕ руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.