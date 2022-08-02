Мельбурн, Австралия, 2 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Полиция штата Виктория (юго-восток Австралии) скоро получит право конфисковывать криптовалюту и другие цифровые активы. Более того, офицеры также смогут легче использовать поддельные удостоверения личности, чтобы задерживать преступников. Об этом 2 августа сообщил телеканал Nine News.

Capital.ru Криптовалюта

Правительство штата намерено значительно расширить полномочия полиции Виктории в борьбе с организованной преступностью с помощью новых законов, которые вносятся в парламент 2 августа. Ожидается, что законопроект поддержит и оппозиция.

Полицейские получат право конфисковывать цифровые активы, включая цифровые кошельки, а также обяжет криптовалютные платформы передавать информацию о подозреваемых.

Офицеры также смогут получать электронные данные при выполнении ордеров на обыск, например, снимать копии данных с компьютеров и флеш-носителей.