Ереван, 2 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Членам правительства Армении удалось добиться открытия на грузино-российской границе дополнительного таможенного пункта, что позволило увеличить грузопоток на 10%. Об этом 2 августа сообщил в интервью агентству «Арменпресс» глава минэкономики Армении Ваан Керобян.

Sputnik Верхний Ларс

«Это меньше, чем мы планировали, потому что мы думали, что это будет, как минимум, увеличение на 30%», — сказал министр.

Он добавил, что работы по данному направлению продолжатся, чтобы сократить очереди грузовиков, скапливающихся на КПП «Верхний Ларс». Кроме того, глава ведомства сказал, что в августе должна заработать паромная переправа между портом Поти в Грузии и портом Кавказ в РФ. Это также позволит увеличить грузопоток.

Напомним, через Грузию проходит единственный сухопутный маршрут, который связывает Армению с Россией. После того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, нагрузка на пропускной пункт «Верхний Ларс» на грузино-российской границе резко выросла из-за грузовиков, идущих из Турции и черноморских портов. Это привело к длительному простаиванию машин в очереди.