Канберра, , 11:06 — REGNUM 2 августа Резервный банк Австралии повысил процентную ставку четвертый раз подряд за последние месяцы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Регулятор принял решение повысить ставку на 50 базисных пунктов до 1,85%. Это повышение знаменует собой первый случай с момента введения целевых показателей инфляции в 1990 году, когда центральный банк Австралии повышал процентную ставку четыре месяца подряд.

Журналисты подсчитали, что для среднего заемщика с кредитом в размере 500 000 долларов и оставшимся 25 годами выплат увеличение ставки приведет к тому, что ипотечники будут выплачивать на 472 доллара больше с тех пор, как Резервный банк начал повышать ставки в мае 2022 года.

Отмечается, что повышение ставки было ожидаемым на рынках. Сейчас консенсус-прогноз экономистов исходит из того, что регулятор продолжит повышать ставку до тех пор, пока она не достигнет 3%, или пока инфляция не начнет падать — в зависимости от того, что наступит раньше.