Канберра, 2 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. 2 августа Резервный банк Австралии повысил процентную ставку четвертый раз подряд за последние месяцы. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Регулятор принял решение повысить ставку на 50 базисных пунктов до 1,85%. Это повышение знаменует собой первый случай с момента введения целевых показателей инфляции в 1990 году, когда центральный банк Австралии повышал процентную ставку четыре месяца подряд.

Журналисты подсчитали, что для среднего заемщика с кредитом в размере 500 000 долларов и оставшимся 25 годами выплат увеличение ставки приведет к тому, что ипотечники будут выплачивать на 472 доллара больше с тех пор, как Резервный банк начал повышать ставки в мае 2022 года.

Отмечается, что повышение ставки было ожидаемым на рынках. Сейчас консенсус-прогноз экономистов исходит из того, что регулятор продолжит повышать ставку до тех пор, пока она не достигнет 3%, или пока инфляция не начнет падать — в зависимости от того, что наступит раньше.