Пекин, , 11:03 — REGNUM Пекин надеется, что Вашингтон с пониманием отнесётся к вопросу планируемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

США Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что Китай неоднократно ясно давал понять США, что он решительно выступает против визита Пелоси на остров.

«Надеемся, что официальные лица в США осознают важность и деликатность этой проблемы, а также соответствующие риски», — подчеркнула дипломат.

При этом Чуньин добавила, что Китай и США поддерживают тесные контакты на всех уровнях и по различным каналам.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации США должна прибыть на Тайвань вечером 2 августа между 21:00 и 22:30 по местному времени (16:00 — 17:30 мск). На следующий день она планирует посетить Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

При этом Китай выступает решительно против таких действий. В Пекине заявили, что КНР примет жёсткие меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань.

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