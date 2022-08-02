Пекин, 2 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Пекин надеется, что Вашингтон с пониманием отнесётся к вопросу планируемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM США Китай

Она напомнила, что Китай неоднократно ясно давал понять США, что он решительно выступает против визита Пелоси на остров.

«Надеемся, что официальные лица в США осознают важность и деликатность этой проблемы, а также соответствующие риски», — подчеркнула дипломат.

При этом Чуньин добавила, что Китай и США поддерживают тесные контакты на всех уровнях и по различным каналам.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации США должна прибыть на Тайвань вечером 2 августа между 21:00 и 22:30 по местному времени (16:00 — 17:30 мск). На следующий день она планирует посетить Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

При этом Китай выступает решительно против таких действий. В Пекине заявили, что КНР примет жёсткие меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань.

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