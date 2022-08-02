Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чебоксарах содержание и ремонт объектов инженерной защиты, фонтанов и пляжей за пять месяцев обойдётся в 18,2 млн рублей. Эти работы выполнит общество «Инженерная защита». Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чебоксары. Волга ИА REGNUM

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Речь идёт об услугах по текущему содержанию и ремонту объектов инженерной защиты, фонтанов, родников и пляжей. В частности, подрядчик будет отвечать за содержание Залива, Московской и Казанской набережных, четырёх дамб и четырёх пляжей.

Начальная цена составляла18 200 000 рублей. По этой цене заключён договор с акционерным обществом «Инженерная защита». Данные средства выделяются из муниципального бюджета города Чебоксары.

Услуги будут оказываться с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Отметим, что АО «Инженерная защита» образовано после реорганизации в ОАО одноимённого муниципального предприятия и перерегистрации в акционерное общество.