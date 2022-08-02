Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Санкт-Петербурге упал до 16,6%. Такими данными поделилась главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«На сегодня все ограничения сняты. У нас снизился уровень коллективного иммунитета до 16,6%», — заявила Башкетова.

Отмена ограничений, в частности на предоставление QR-кодов для посещения определённого перечня мест, повлияла на кампанию по вакцинации населения. Граждане должны начать относиться серьёзнее к этой ситуации и задуматься о здоровье.

«Ношение масок, особенно для пожилых людей. В первую очередь, в общественном транспорте, потому что там невозможно соблюсти социальную дистанцию. Это дезинфекция, это мытьё рук. Если чувствуешь недомогание — не нужно идти на работу», — добавила главный санитарный врач Петербурга.

При соблюдении таких рекомендаций власти не будут возвращать противокоронавирусные ограничения. На фоне этого губернатор Петербурга Александр Беглов также призывает вакцинироваться или пройти курс ревакцинации.

Отметим, что в Санкт-Петербурге уже более полумесяца фиксируется рост заражений коронавирусом. Этот показатель приближается к отметке в две тысячи заражений за сутки.

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