Москва, 2 августа 2022, 11:02 — REGNUM В Москве в проекте «Активный гражданин» стартует голосование по выбору лучшего места для романтических свиданий, сообщается на портале мэра столицы
В список объектов для голосования вошли 18 площадок — это сквер у памятника Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, Московский планетарий, Московский зоопарк, киностудия «Мосфильм», смотровая площадка на Воробьевых горах.
Также отдать свой голос можно за смотровую площадку Москва-Сити, ВДНХ, парку «Сокольники», ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород», парку «Музеоне» и др.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла восьмое место в списке наиболее романтичных городов мира.
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