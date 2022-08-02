Москва, 2 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Москве в проекте «Активный гражданин» стартует голосование по выбору лучшего места для романтических свиданий, сообщается на портале мэра столицы

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Александру Пушкину

В список объектов для голосования вошли 18 площадок — это сквер у памятника Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, Московский планетарий, Московский зоопарк, киностудия «Мосфильм», смотровая площадка на Воробьевых горах.

Также отдать свой голос можно за смотровую площадку Москва-Сити, ВДНХ, парку «Сокольники», ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород», парку «Музеоне» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла восьмое место в списке наиболее романтичных городов мира.

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