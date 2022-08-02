Донецк, , 11:01 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ и по одной установке РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град» противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО «Ураган», одна БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более пятидесяти человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были подавлены три огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.