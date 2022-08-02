Краснодар, , 10:59 — REGNUM Права участников долевого строительства 26 долгостроев в Краснодаре планируется восстановить до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания, состоявшегося 1 августа.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня в Краснодаре остаются 88 проблемных домов. По каждому объекту утверждены дорожные карты с конкретными сроками. До конца этого года необходимо восстановить права обманутых дольщиков по 26 долгостроям города — это 3,8 тысячи человек», — заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В числе таких долгостроев — ЖК «Луч» и «Заря», строительство которых остановилось ещё семь лет назад. Фонд развития территорий рассматривает возможность выплаты компенсаций, однако дольщики хотят, чтобы дома достроили. Глава региона поручил замгубернатора Евгению Наумову проработать вопрос достройки многоэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом в Краснодарском крае в 2022 году планируется восстановить права дольщиков по 85 домам, полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе намерены до конца 2023 года.