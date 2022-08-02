Москва, 2 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В случае, если производители авиационной техники из России улучшат своё послепродажное обслуживание, они будут ещё интереснее для покупателей из Таиланда. Об этом 2 августа заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

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Как отметил в интервью РИА Новости Вонгсинсават, в течение нескольких последних лет Таиланд закупил некоторое число российских вертолётов для военных и гражданских целей, включая предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

«Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить — послепродажное обслуживание», — сказал посол Таиланда.

Также он уточнил, что в случае, если будет производно такое улучшение, «(российская авиационная) индустрия станет еще более интересной» для покупателей из Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с нетерпением ждёт Таиланд.