Уфа, , 11:05 — REGNUM Законопроект о введении туристического сбора во всей России поддержали депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Туризм. Башкирия

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2018 года в России проводится эксперимент по взиманию курортного сбора, который охватывает четыре региона России: Ставропольский, Краснодарский, Алтайский края и Крым, в республике в итоге от этого побора с туристов отказались.

Читайте также: Глава Ростуризма считает курортный сбор недостаточно эффективным

«Эксперимент признан удачным. Рассматривается предложение о его продлении. Вместе с тем ряд регионов высказались за распространение такой практики на всю страну и предложили дать субъектам Российской Федерации право устанавливать на своей территории туристический сбор. Данное предложение и легло в основу указанного законопроекта. Профильный комитет Государственного Собрания согласился с его концепцией», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Спикер регионального парламента отметил, что данный проект закона не подразумевает повсеместного введения туристического сбора, а лишь предлагает дать субъектам Российской Федерации право принимать такое решение.

«Туристический сбор — целевой платеж, который подлежит зачислению в бюджет субъекта и может быть направлен на поддержание и развитие туристской инфраструктуры. В случае принятия федерального закона перечень конкретных муниципалитетов, где будет введен туристический сбор, его размер, порядок зачисления в бюджет и другие параметры будут прописаны в региональных законах», — пояснил Толкачев.

Он заявил, что Башкирия известна туристам не только красотой природы, кумысом и медом, но и современными санаториями с хорошим сервисом.

«В нашей республике есть возможности для отдыха на любой вкус и кошелек. Для платежеспособных туристов обязательный платеж не будет обременительным. Эта тема подлежит глубокому изучению. К введению туристического сбора нужно подходить взвешенно. При грамотном подходе туристический сбор послужит развитию инфраструктуры и улучшению сервиса», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме хотят распространить курортный сбор на всю Россию