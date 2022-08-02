Владивосток, 2 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» провёл учения по обеспечению противовоздушной обороны (ПВО) пункта базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Pescov БПК «Адмирал Пантелеев»

пресс-служба ТОФ «В рамках плановой боевой учёбы экипаж БПК отработал алгоритмы действий в ходе дежурства по ПВО, поиск и обнаружение воздушных целей условного противника, а также их сопровождение и условное уничтожение корабельным вооружением».

Отмечается, что особое внимание в ходе учёбы было уделено «противодействию современным способам ведения войны», для чего воздушную атаку имитировали ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) флота.

пресс-служба ТОФ «Тренировки показали высокую выучку и готовность экипажа корабля к противовоздушной обороне».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе возбуждено уголовное дело.

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