Москва, 2 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В каталог российской системы контроля космического пространства внесён запущенный 1 августа спутник «Космос-2558». Об этом 2 августа сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат «Космос-2558» Минобороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о новом космическом объекте внесли в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП).

Напомним, космический аппарат «Космос-2558» Минобороны России был выведенный на орбиту 1 августа с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1в».