Тайбэй, 2 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. На территории Тайваня проходят протесты против визита американской делегации. Жители острова вышли на улицы городов с плакатами, призывающего представителей США отказаться от поездки.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

На острове ожидается визит группы американских конгрессменом во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережья Фуцзяня, ближайшей к Тайваню провинции Китая, стягиваются силы НОАК.