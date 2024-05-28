Вашингтон, 2 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Рэпер Guaynaa (Жан Карлос Сантьяго Перес) сделал предложение своей возлюбленной, блогеру Леле Понс (Элеонора Понс Маронесе). Об этом Понс сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видеошоу Леле Понс под названием Exposure Блогер Леле Понс

Блогер поделилась фотографиями предложения руки и сердца — оно состоялось на фестивале Tomorrowland 2022. «Я люблю тебя всем сердцем! Не могу дождаться, чтобы провести остаток жизни с тобой», — подписала она снимки.

ИА REGNUM напоминает, что Леле Понс является одной из самых популярных блогеров. На её аккаунт в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписано почти 49 млн человек.