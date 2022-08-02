Ереван, , 10:52 — REGNUM Паромное сообщение между российским портом Кавказ и грузинским Поти, которое будет использоваться для связи Армении с Россией, начнёт функционировать в текущем месяце. Об этом 2 августа сообщил в интервью агентству «Арменпресс» министр экономики Армении Ваан Керобян.

На паром Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

«Все вопросы решены. И теперь единственная проблема, которую еще нужно согласовать, это то, что нам для каждого продукта нужно будет получать разрешения в онлайн режиме», — сказал Керобян.

По его словам, в течение нескольких дней планируется опубликовать расписание паромных перевозок. При этом в мае Керобян заявил, что переправа будет работать с 15 июня.

Стоит отметить, что паром между портами Кавказ и Поти позволяет обойти значительную часть сухопутного маршрута по грузинской территории при грузовых перевозках между Россией и Арменией. Также это позволит разгрузить КПП «Верхний Ларс» на грузно-российской границе, которое в последние месяцы перегружено.

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