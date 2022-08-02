Воронеж, 2 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ремонт дороги Сватово — Новопсков — Меловое в Марковском и Новопсковском районах Луганской Народной Республики ведётся в рамках шефства Воронежской области над районами ЛНР. Об этом написал 2 августа в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Подрядчику предстоит отремонтировать 11,1 км автодороги.

«Сюда завезли 1000 тонн щебеночно-песчаной смеси для выравнивания. Подрядчик полностью завершил фрезерование 87,6 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия», — написал Гусев.

Уже начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. На объекте работают 14 единиц техники и 21 человек. На данный момент уложено 373 тонны асфальтобетонного покрытия на площади 2333 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область взяла шефство над Марковским, Меловским и Новопсковским районами Луганской Народной Республики. Из Воронежской области туда направляют необходимую технику, материалы, специалистов, а также медикаменты и учебники для школ.