Москва, 2 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. США и Евросоюз подталкивают Косово к столкновению с официальным Белградом, так как заинтересованы в тлеющем конфликте на Балканах. Об этом российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в эфире «Соловьев. LIVE».

marc valdener Приштина, Косово

По его словам, за провокациями в Косово стоит, разумеется, Приштина, но за ней стоят Вашингтон и Евросоюз, который выполняет указания из США вопреки собственным интересам.

«А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва», — сказал Боцан-Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол заявил, что Запад использует косовский вопрос, чтобы давить на Сербию и требовать отказа от неприятия санкций Евросоюза против Москвы.

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