Пекин, , 10:48 — REGNUM В то время как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается высадиться на Тайване, мир с тревогой ожидает ответных действий Китая, сообщает 2 августа Bloomberg.

США против Китая Iecs

Ни председатель КНР Си Цзиньпин, ни президент США Джо Байден не заинтересованы в эскалации конфликта, который может нанести обеим странам экономический ущерб. Однако воинственная риторика и растущая враждебность между соперниками усиливают давление на главу Китая, требуя от него решительных ответных действий.

Каковы же могут быть эти действия?

1. Пролеты военных самолетов

Так как частые вторжения в опознавательную зону ПВО Тайваня уже стали нормой, Народно-освободительной армии Китая потребуется особенно крупная серия полетов. На данный момент рекорд — 56 самолетов НОАК 4 октября 2021 года, что совпало с военными учениями под руководством США.

Китай может поддерживать такой уровень в течение нескольких дней или недель, истощая ресурсы и без того напряженных ВВС Тайваня, пока те будут пытаться отогнать китайские самолеты.

2. Ракетные испытания вблизи Тайваня

Летом 1995 года Китай дал один из самых провокационных ответов на действия США в отношении Тайваня, произведя испытательный запуск ракет в море близ острова. Таким образом Китай протестовал против решения тогдашнего американского президента Билла Клинтона разрешить тогдашнему президенту Тайваня Ли Дэнхуэю посетить США.

3. Экономические меры

Китай — крупнейший торговый партнер Тайваня. Пекин может применить санкции к экспортерам, объявить бойкот некоторым тайваньским товарам или ограничить двустороннюю торговлю. Китай запретил импорт продуктов питания от более чем 100 тайваньских поставщиков, по данным местного издания United Daily News. Однако Китай должен быть осторожен, поскольку Тайвань нужен ему для производства полупроводников.

4. Дипломатический протест

Global Times предупредила, что администрация Байдена столкнется с «серьезным» откатом в китайско-американских отношениях из-за поездки Пелоси. Это может означать отзыв посла Китая в США. В 1995 году Пекин отозвал своего тогдашнего посла в США после того, как Вашингтон разрешил Ли Дэнхуэю посетить США.

В 2021 году Китай отозвал своего посла в Литве после того, как та разрешила Тайваню открыть представительство в Риге под собственным именем, а не под названием Китайский Тайбэй, который Пекин считает более нейтральным.

5. Захват острова

У Пекина есть и другие военные варианты, кроме рискованного вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив — например, захват одного из небольших отдаленных островов, принадлежащих правительству Тайбэя, хотя такой шаг крайне маловероятен.

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