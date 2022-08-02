Москва, , 10:48 — REGNUM Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ФосАгро на выставке «Всероссийский день поля-2022» отметил вклад компании в эффективное обеспечение отечественных аграриев минеральными удобрениями. Главный аграрный форум страны под открытым небом, прошел в этом году в Калининграде и завершился накануне.

ФосАгро выступила спонсором деловой программы выставки, в рамках которой прошли круглые столы и пленарные заседания с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, членов Правительства РФ, глав регионов и руководителей агропромышленных корпораций, банков и страховых компаний. Помимо Дмитрия Патрушева, гостями стенда ФосАгро также стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и члены регионального правительства.

Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин рассказал министру о том, что ФосАгро продолжает придерживаться курса на инновационное развитие технологий минерального питания. Компания активно развивает онлайн сервисы и платформы, формируя полноценную цифровую экосистему. Её сервисы регулярно используют более 17 тыс. аграриев по всей стране. ФосАгро тесно сотрудничает с РАН и компанией «Иннопрактика» в разработке инновационных решений в области минерального питания растений. Кроме того, в состав ФосАгро входит единственный отраслевой в России и один из ведущих в Европе — научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам НИУИФ.

В этом году компания начала производство стимуляторов роста растений под маркой ApaSil. Продукт уже прошел полевые испытания, результаты которых свидетельствуют об эффективности ApaSil как средства преодоления стрессов растений, связанных с засухой, засолением почвы и грибными болезнями.

ФосАгро также продолжает реализацию проектов в рамках соглашения о развитии российского аграрного образования, которое компания подписала с Министерством сельского хозяйства в рамках Петербургского международного экономического форума-2022. Соглашение направлено на организацию подготовки высококвалифицированных специалистов, нацеленных на долгосрочную работу в российском агропромышленном комплексе.

Материально-технической базой программы стала сеть образовательных центров ФосАгро, формирование которой компания начала два года назад. Ядром сети является научно-практический центр ФосАгро в Тимирязевской академии, открытый осенью 2020 года. Региональные центры созданы в Белгородском, Воронежском, Кубанском, Орловском и Саратовском ГАУ. До конца 2022 года будет открыто еще пять центров. ФосАгро планирует предоставить лучшим студентам возможность принять участие в проектах по разработке новых отечественных продуктов для АПК, которые ведутся с научными центрами и аграрными университетами.

Сейчас образовательная программа ФосАгро для агросектора охватывает 21 вуз, до конца года их число достигнет 30, с ежегодным количеством слушателей до 15 тыс. человек. Большое количество лекций подготовлено при непосредственном участии преподавателей РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева и представителей РАН.

Комментируя итоги «Всероссийского дня поля-2022», генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил насыщенный и плодотворный диалог между всеми ключевыми участниками российского рынка АПК.

«Для ФосАгро интересы внутреннего рынка — неизменный приоритет, — заверил Михаил Рыбников. — Мы продолжаем вкладывать значительные средства в разработку новых видов продукции, востребованной в России, инвестируем в развитие российской сети дистрибуции, повышаем надежность поставок в регионах, реализуем проекты в сфере аграрного образования. Мы уверены, что совместные усилия компаний отечественного агропрома позволят сохранить динамичные темпы развития отрасли и обеспечить продовольственную безопасность нашей страны».

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