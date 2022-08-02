Лас-Вегас, США, , 10:47 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович вошёл в топ-5 тяжёлой весовой категории в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 2 августа сообщается на сайте организации.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Павлович после победы над американцем Дерриком Льюисом поднялся сразу на шесть строчек рейтинга и расположился на пятом месте.

Лидером рейтинга является действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Павлович Льюиса на турнире UFC 277 техническим нокаутом на 55-й секунде первого раунда.

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