Лас-Вегас, США, 2 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович вошёл в топ-5 тяжёлой весовой категории в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 2 августа сообщается на сайте организации.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Павлович после победы над американцем Дерриком Льюисом поднялся сразу на шесть строчек рейтинга и расположился на пятом месте.

Лидером рейтинга является действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Павлович Льюиса на турнире UFC 277 техническим нокаутом на 55-й секунде первого раунда.