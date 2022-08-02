Биробиджан, 2 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Участки, на которых в впоследствии появятся вертолётные площадки, выбирают в Еврейской автономной области. Они необходимы для оказания медицинской помощи жителям региона с помощью санавиации, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Минздрав Забайкальского края Вертолет санавиации

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Санавиацию развивают по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна. По его словам, это одна из приоритетных задач правительства Еврейской АО и важный шаг в развитии областной системы здравоохранения. Завершить работы по строительству вертолётных площадок намерены в 2023 году.

«Теперь мы можем максимально быстро доставлять больных из отдалённых населенных пунктов области в Биробиджан и, при необходимости, — в медицинские центры Дальнего Востока. В экстренных ситуациях для сохранения жизни людей важна каждая секунда», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле было подписано распоряжение о выделении части средств, которые обещали перечислить Еврейской автономии на улучшение ситуации в сфере здравоохранения. Регион получил более 109 млн рублей.