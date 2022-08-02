Пенза, , 11:32 — REGNUM В Пензенской области в рамках реализации региональной концепции «Культурное просвещение детей и молодежи» учащиеся пятых — восьмых и 10-х классов получат учебное пособие «Культурный дневник школьника Пензенской области». В региональном минобразовании уточнили, что дневники в этом году выдадут 62 тыс. детей.

Культурный дневник школьника Пензенской области Pnzreg.ru

Дневник направлен на гражданско-патриотическое, культурно-эстетическое воспитание и этнокультурное развитие молодого поколения Пензенской области.

Проект в 2022 году реализуется в рамках Года культурного наследия народов России и Международного десятилетия языков коренных народов.

ИА REGNUM напоминает, проект «Культурный дневник школьника» появился в Пензенской области в 2014 году.

В 2021 году выпуск дневника посвятили Году науки и технологий.

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