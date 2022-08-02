Уссурийск, Приморский край, , 10:42 — REGNUM В Уссурийске открыли 2 августа патриотическое граффити — арт-объект расположен на торце одного из домов переулка Тихий, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

Патриотическое граффити в Уссурийске Законодательное собрание Приморья

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Инициатором граффити были родственники военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции. Они нашли художника, разработали эскиз, собрали деньги на реализацию идеи.

При поддержке командования соединения ВДВ, дислоцированного в Уссурийске, а также администрации города, прошёл торжественный митинг.

«Эта акция — память о тех, кто отдал жизнь, выполняя свой воинский долг. Это дань уважения и поддержки всем нашим ребятам, кто сейчас сражается и защищает жителей Донбасса. Мы верим в них и ждем возвращения домой», — сказал депутат ЗС ПК, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тынде появилось огромное патриотическое граффити. Букву «Z» размером 8 на 8 метров нарисовали на трубе городской котельной.