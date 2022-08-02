Ульяновск, 2 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняются обстоятельства очередного происшествия на воде. На этот раз погиб подросток. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водоём

Информация о ЧП поступила в ведомство 1 августа в 14:41. Сообщалось, что на плотине на реке Свияга в районе посёлка Цильна пропал ребёнок 2007 года рождения. В управлении отмечают, что данное место не оборудовано для купания.

Выехавшие на место происшествия спасатели обнаружили тело подростка в 18:58, передав его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ЧП произошло 25 июля на Осиновом пруду в Ульяновске. По данным спасателей, в необорудованном для купания месте извлечено тело утонувшего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Ульяновской области утонули двое мужчин: один из них купался в акватории Волги в Заволжском районе Ульяновска, другой — на реке Утка в Старомайнском районе.