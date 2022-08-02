Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали троих человек, которые за год помогли порядка 7 тыс. нелегальным мигрантам прибыть в Россию, сообщила 2 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

t. me/mediamvd Офис. Незаконная миграция.

Предполагаемых организаторов незаконной миграции правоохранительным органам удалось вычислить в рамках профилактического мероприятия «Нелегал-2022». Как выяснилось, с декабря 2021 года злоумышленники от имени юридического лица оформляли иностранцам фиктивные документы о постановке на миграционный учет. Недостоверные сведения направлялись в региональное подразделение по вопросам миграции. От каждого клиента за незаконную услугу требовали не менее 7 тыс. рублей.

«За время существования криминального бизнеса фигурантам удалось легализовать более пяти тысяч человек», — добавила Волк.

Во время обысков в квартирах и офисах подозреваемых изъята компьютерная техника, средства связи, носители информации, банковские карты, более 20 печатей и штампов государственных органов и коммерческих организаций, устройство для изготовления печатей, заполненные бланки миграционных документов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Следователем СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ», — добавили в пресс-службе отметив, что сейчас устанавливаются все возможные эпизоды их противоправной деятельности и личности нелегальных мигрантов, которые воспользовались незаконными услугами.