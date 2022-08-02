Уфа, 2 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил жителей региона с Днем Воздушно-десантных войск России. Об этом он сообщил 2 августа в своем телеграм-канале.

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«Подвиг наших земляков, удостоенных высокого звания Героя России, бессмертен. Это командир 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, гвардии полковник Сергей Тулин, отличившийся при освобождении Гудермеса от боевиков. Это заместитель командира парашютно-десантного батальона, гвардии майор Александр Доставалов, павший в бою с превосходящими силами боевиков в Чеченской Республике. Это гвардии сержант Артур Курбангалеев, который в бою с террористами в Дагестане закрыл собой раненых боевых товарищей от осколков вражеской мины», — заявил он.

Хабиров отметил, что это многие другие смелые и сильные, с несгибаемым характером, особой закалки люди, которые своим примером показывают, что такое честь и мужество.

Глава региона напомнил, что они проявили себя в Великой Отечественной войне, в Афганистане, в контртеррористических операциях.

«Сегодня наши земляки защищают нашу страну и братский Донбасс от нацизма. Поздравляю тех, кто служил в «крылатой гвардии» раньше и кто носит голубые береты сейчас. Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. Мира и спокойствия нашему общему дому, нашей Родине», — сообщил глава региона.